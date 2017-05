De Block wil burgemeester worden

Het nieuws werd maandagavond aangekondigd op een inderhaast samengeroepen persconferentie.

De Blocks broer Eddie is al sinds 2000 burgemeester van Merchtem, maar gaf eerder aan dat hij de politiek vaarwel zou zeggen om een nieuwe functie als arts op te nemen.

Of ze voor het burgemeesterschap gaat? "Het is een prachtig mandaat. Mijn broer Eddie is sowieso burgemeester tot de verkiezingen in 2018, maar ik wil er helemaal voor gaan", zei De Block.

"In 2000 heb ik niet meegedaan omdat er al zo veel familie op de lijst stond", klonk het. Ook haar man Luc Asselman kwam toen op. "Dat ik het nu toch doe, heeft vooral te maken met het feit dat ik de enige minister ben die nog nooit in zijn of haar eigen gemeente werd verkozen."

Op de vraag op ze het ministerschap zal opgeven antwoordde ze: "Heel veel van mijn collega's zijn kandidaat met de lokale verkiezingen. Dit is voor mij een logische beslissing. Ik wil zo veel mogelijk mensen enthousiasmeren voor een kartellijst met ook onafhankelijken en ervoor gaan. Ik weet ook dat het als minister morgen kan stoppen."