De Block is tevreden met effectiviteit Franstalig ingangsexamen (tand)arts

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) erkent de effectiviteit van het nieuwe ingangsexamen voor de Franstalige opleiding genees- en tandheelkunde, waarvan de resultaten vandaag gepubliceerd werden. 'Ik stel vast dat de filter doeltreffend is', reageerde ze tegenover Belga.

Dreigement

Vorig jaar eiste De Block, nadat de selectieproef na afloop van het eerste jaar bachelor geneeskunde werd vernietigd, dat er een 'effectieve filter' zou worden ingesteld voor de toegang tot de studies geneeskunde in de Franse gemeenschap om tegemoet te komen aan federale contingent voor artsen. De federale minister dreigde ermee om anders geen Riziv-nummers meer toe te kennen aan toekomstige Franstalige geneesheren.

Na jaren van verzet is er in de Franse Gemeenschap nu ook een toelatingsexamen georganiseerd, waarvan de resultaten vanochtend werden gepubliceerd door het ARES (Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur). In totaal hebben 3.473 kandidaten deelgenomen, van wie er 641 procent geslaagd zijn. Dat is 18,47 procent.

Het totaal aantal geslaagden ligt iets hoger dan het aantal Riziv-nummers dat de federale regering wil afleveren binnen zes jaar, wanneer deze studenten normaal gezien afstuderen. Maar volgens de organisatoren van de proef is er geen reden om een 'herijking' van de proef door te voeren.

Hogere kwaliteit

Volgens minister De Block zal de drastische daling van het aantal toegelaten studenten geneeskunde leiden tot een hogere kwaliteit van de opleiding. 'Het is evident dat de kwaliteit van de opleiding beter zal zijn om het aantal studenten in een auditorium zakt van 2000 naar 600. Dat geldt eveneens voor de stages en praktijklessen', benadrukte haar woordvoerster. De Franstalige toegangsproef werd vorige vrijdag georganiseerd. 18,47 procent van de kandidaten slaagden in de proef, zo maakte organisator ARES donderdag bekend. De minister van Hoger Onderwijs in de Franse gemeenschap Jean-Claude Marcourt (PS), die gedwongen werd tegen zijn zin het ingangsexamen te organiseren, weigerde donderdag elke commentaar.