De Block en De Backer vragen onderzoek naar Brusselse vzw Gial

De feiten kwamen aan het licht uit een audit van vorig jaar. Het contract met de betrokken directeur, Michel Leroy, werd intussen stopgezet. Ook de fiscus kondigde aan een onderzoek naar de vzw te starten. Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) en staatssecretaris voor de strijd tegen sociale fraude Philippe De Backer wijzen erop dat een directielid dat tegelijk als zelfstandig consultant opdrachten uitvoert voor diezelfde werkgever, mogelijk in overtreding kan zijn met de wet arbeidsrelaties. Die bepaalt dat een zelfstandige autonoom zijn werkzaamheden moet organiseren, bij meerdere klanten aan de slag is en daar zelf de financiële risico's voor draagt.

Daarom vragen beide Open VLD'ers de RSZ een onderzoek te starten. In samenspraak met de RSVZ-inspectie voor zelfstandigen wordt dan geoordeeld of het gaat om een zelfstandige dan wel een schijnzelfstandige. 'We wachten uiteraard eerst de resultaten van het onderzoek af. Maar elke vorm van schijnzelfstandigheid, en dus verspilling van overheidsgeld, moet bestreden worden', licht minister De Block toe. Staatssecretaris De Backer noemde het nieuws eerder al onaanvaardbaar. 'De wet geldt voor iedereen en sociale fraude kan niet door de beugel. Of het nu om bedrijven, uitkeringstrekkers of topambtenaren gaat, regels zijn er om gerespecteerd te worden en zeker met overheidsmiddelen moet er zeer behoedzaam omgegaan worden', luidt het donderdag. 'Fraude met overheidsgeld kan absoluut niet door de beugel. Deze stal moet uitgemest worden.'