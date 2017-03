De Block en Assuralia kibbelen over uitkeringen voor slachtoffers aanslagen Brussel

De Block zei woensdag dat ze het 'niet normaal' en 'ontoelaatbaar' vindt dat zowat een jaar na de aanslagen minder dan vijftien procent van de geraamde schade is vergoed en slechts achttien procent van de dossiers volledig behandeld is. 'De verzekeraars laten deze mensen in de kou staan', aldus de Open VLD-minister.

Regels

Assuralia vraagt begrip voor de situatie. 'Toezien op hoe de verzekeraars het doen, is begrijpelijk en terecht', zei woordvoerder Wauthier Robyns in De Ochtend op Radio 1 'Maar we zijn ook gebonden aan bepaalde wettelijke regels.'

Sommige zaken zijn makkelijk te regelen, zoals het uitkeren van een levensverzekering. Robyns: 'Wat open blijft staan, zijn dossiers van mensen met ernstige lichamelijke letsels. Daar kan je beginnen met voorschotten, maar ga je verder moeten blijven doorbetalen. Bij andere gewonden kan je gelden vrijmaken naarmate je weet hoe mensen reageren op medische behandeling of hun revalidatie.'

De percentages van terugbetalingen en afgehandelde dossiers zijn volgens Robyns aan het stijgen. 'Maar er zijn bepaalde posten waar de laatste cent pas na verloop van tijd, wanneer de medische toestand van de slachtoffers definitief gekend is, betaald kan worden. In een aantal gevallen moet je daar maanden of jaren laten overgaan.'

Minister De Block toonde zich echter niet overtuigd. De slachtoffers die bij haar aankloppen om hulp, zijn immers net mensen met ernstige letsels. 'Ik besef dat de situatie moet geconsolideerd worden. Maar bij iemand met een amputatie kan dat toch wel gebeuren. Dat been is er niet meer en zal er na vijf jaar ook niet meer zijn. Die mensen hun kosten moeten vergoed worden, protheses kosten veel geld.'

Kritiek

De Block deed haar uithaal woensdag, nadat er kritiek was gekomen van slachtofferverenigingen op haar ontwerp van statuut voor terreurslachtoffers.

Zij vinden het voorstel onvoldoende, vrezen zware administratieve last om het te krijgen en begrijpen niet goed wat het meer bevat dan wat privéverzekeringen al voor hun rekening zouden moeten nemen. Ze vinden dat de minister te weinig rekening hield met hun verzuchtingen en vragen het parlement om hen te horen.