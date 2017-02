De Backer wil minder afval in de Noordzee

Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) werkt aan een nationaal actieplan voor minder afval in zee. Dat zegt hij naar aanleiding van de start van de campage #CleanSeas van de Verenigde Naties (VN) om consumenten, overheden en bedrijven aan te sporen tot actie voor het beschermen van deze ecologisch waardevolle gebieden.

De bedoeling is dat overheden wereldwijd tegen 2022 maatregelen nemen om de hoeveelheid plastic te reduceren. Dat kan onder meer door de industrie aan te sporen om kleinere verpakkingen te maken of consumenten op te roepen om hun gewoontes te veranderen, en dat allemaal voor er onherstelbare schade aangericht wordt aan de zeeën. Nu belandt jaarlijks meer dan acht miljoen ton plastic in de oceanen van onze planeet.

Doorheen het jaar zal #CleanSeas ambitieuze maatregelen aankondigen van overheden en bedrijven om microplastic te weren uit verzorgingsproducten, plastic zakken te belasten of te bannen en het aantal plastic wegwerpartikelen drastisch te reduceren. Negen landen, waaronder België en Frankrijk, hebben zich al aangesloten bij de campagne.

Riool van Europa

Dat België zich engageert, is nodig, vindt De Backer. 'Onze Noordzee werd ooit de riool van Europa genoemd', zegt De Backer. 'Via waterwegen van alle landen kwamen chemicaliën, toxische stoffen en brandstoffen in onze zee terecht. Intussen zijn we veel strenger geworden en het water in de Noordzee is vandaag veel properder.'

'In elke kilogram Belgisch zand vind je bijvoorbeeld vandaag tot 150 stukjes plastic', stelt De Backer vast. 'Ik werk samen met minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) om een goed productiebeleid te voeren dat aan die pollutie een einde moet stellen.'

'Daarnaast werken we ook samen met alle betrokken sectoren op onze Noordzee. Achtergelaten of verloren visnetten zorgen bijvoorbeeld voor bijzonder veel problemen. Daarom kijken we samen met de visserijsector of er natuurlijke afbreekbare alternatieven zijn. We hebben ook al het 'Fishing for Litter'-project gestart: vissers die vroeger noodgedwongen het plastic in hun netten terug in zee moesten werpen, kunnen nu op een gemakkelijke manier het plastic verzamelen en aan wal zetten.'

