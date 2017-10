De babybusiness: waarom Vlamingen naar het buitenland trekken voor eicellen, sperma en embryo's

Vlamingen trekken steeds vaker de grens over voor vruchtbaarheidsbehandelingen die ze hier niet kunnen krijgen. Op het internet en in buitenlandse privéklinieken is alles te koop: eicellen, spermastalen, draagmoeders, embryo's zelfs. 'De kwaliteit is doorgaans wel goed', klinkt het. 'Maar donoren worden er vaak geëxploiteerd en wensouders zijn alleen wandelende krediekaarten.'