De arbeidsmarkt: hoe een ontslag je op het juiste pad kan brengen

Eind 2015 kondigde de Leuvense afdeling van muntjesfabrikant Frisk de collectieve sluiting aan. HR-verantwoordelijke Rilla Lysens moest niet alleen collega's ontslaan en begeleiden, maar verloor ook zelf haar job. Dat heftige proces mondde uit in Hoera, ontslag! Met dat praktische werkboek wil Lysens laten zien dat een ontslag ook het begin van een positieve omwenteling kan zijn. Zelf startte ze haar eigen bedrijf Bloom Coaching & Development en ging samenwerken met Make me Fly!, een organisatie die mensen meer werkplezier wil geven. Ze is dus ervaringsdeskundige. 'Ik werkte al jaren ook als zelfstandig coach en loopbaanbegeleider. Met die kennis probeerde ik te analyseren wat er gebeurde, maar mijn emoties namen het over. Het moeilijkst vond ik nog dat iedereen het gewend was dat ik hun belangen verdedigde, maar toen kon ik niets doen.'

