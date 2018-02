De aanbevelingen van de Nationale Bank? De regering-Michel maakte er in 2017 weinig werk van

De 'overheidsfinanciën zijn verslechterd', heette het een jaar geleden. Zowel het begrotingstekort als de schuldgraad was in 2016 gestegen. In 2017 zagen we een knik: het begrotingstekort zakte van 2,8 naar 1,1 procent en de schuldgraad van 106 naar 103 procent. Steeds meer economen zijn het erover eens: dat is vooral te danken aan de goede internationale conjunctuur, en niet zozeer aan het regeringsbeleid. De gezondmaking van de overheidsfinanciën moest volgens de NBB 'in de eerste plaats gesteund zijn op een weloverwogen beheersing van de uitgaven'. Onder de regering-Michel nemen de overheidsuitgaven af, maar ze blijven hoog. Dat heeft vooral te maken met het groeiende aantal gepensioneerden en de vergrijzingskosten. En dat kun je de huidige regering niet verwijten: haar voorgangers hadden erop moeten anticiperen.

