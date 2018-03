De 1000 Beste wielrenners van België volgens sportjournalist Jacques Sys

Volgende week verschijnt een monumentaal koersboek. Een kolos die in 536 pagina's de verrassende vraag beantwoordt: 'Wie zijn de duizend beste coureurs uit de rijke Belgische wielergeschiedenis?' Van Willy Abbeloos tot Romain Zingle doorploegt auteur Jacques Sys de historie van het wielrennen van 1869 tot 2018. Duizend renners krijgen elk een individueel portret, gekruid met anekdotes. Het is een krachttoer, al was het maar wegens de indrukwekkende research die eraan vooraf ging. En hoe kies je die duizend namen? 'Wielerhistoricus Patrick Cornillie schat dat ongeveer 4000 Belgen beroepsrenner zijn geweest', vertelt auteur Jacques Sys, ook hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine. 'Om mijn lijst te halen, moest een coureur een wedstrijd van betekenis gewonnen hebben: op z'n minst de Ronde van België, de E3-Prijs of een rit in een grote ronde. Kermiskoersen waren in principe te min, maar de superspecialisten binnen die niche verdienden toch een vermelding, net als de betere pistiers, veldrijders en vrouwen. Ook de superknechten mochten we niet vergeten. Iemand als Herman Van der Slagmolen, luxehelper van Roger De Vlaeminck, hoort uiteraard thuis bij de beste 1000, ook al heeft hij amper gewonnen. Zo heb ik de lijst gestaag bijgevijld, een proces dat in totaal vier jaar duurde. Met dank aan het Wielermuseum van Roeselare, dat over een groot archief beschikt. Vanaf 1990 staat alles op het internet, maar voor oude erelijsten en anekdotes moet je te rade gaan bij kranten, magazines en naslagwerken.'

...