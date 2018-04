Dat geen enkele minister het KI wil hervormen, is begrijpelijk. Het zou politieke zelfmoord zijn

Aan twee dingen mag de fiscus niet raken of de emoties in België laaien hoog op: het spaarboekje en bakstenen. Toch zal onze regering iets moeten doen aan de belastingen op woningen, want ons land is net door het Hof van Justitie van de Europese Unie veroordeeld omdat de belastingdienst het vastgoed in België op een andere manier belast dan dat in het buitenland. Wie een onroerend goed in eigen land heeft, wordt belast op basis van het kadastraal inkomen (KI), dat de geschatte huurwaarde geeft. Voor een woning in een ander EU-land neemt de fiscus als maatstaf de werkelijke huurwaarde, die meestal veel hoger ligt dan de geschatte huurwaarde. En daar knelt het schoentje pijnlijk.

