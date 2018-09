Dankzij CD&V liepen we met zijn allen 1 miljard euro mis

Wat Knack twee weken geleden al had uitgerekend, werd vorige week bevestigd door een rapport van de banken die de beursgang van Belfius begeleiden: de bank, die volledig in overheidshanden is, werd in enkele maanden tijd één miljard minder waard. Tot voor kort werd Belfius nog gewaardeerd op 6 tot 8 miljard euro; als gevolg van de Turkse crisis en een algemene daling van de financiële aandelen is dat nog 5 tot 7 miljard. Het ideale moment om Belfius naar de beurs te brengen is dan ook voorbij, en het ziet er niet naar uit dat er snel weer zo'n moment komt.

