Daniël Termont eist schadevergoeding van auteur Ghelamco-boek

Daniël Termont dient een klacht in tegen Ignace Vandewalle, de schrijver van het boek 'De Illegale Ghelamco Arena'. 'Ik kan als politicus tegen veel. Maar dat men mij onterecht beschuldigt van schriftvervalsing?' Termont dient een klacht in bij de strafrechter en bij de burgerlijke rechtbank. 'Ik eis een zware schadevergoeding, die ik zal schenken aan een goed doel.'

Ignace Vandewalle blijft ondertussen achter de kritiek in zijn boek staan. Daarin stelt de auteur dat de stad Gent de regels rond openbare aanbestedingen niet heeft nageleefd bij de bouw van het Gentse Ghelamco-stadion. Ook zou het stadsbestuur los omspringen met kosten gemaakt in een skybox.

'Het wordt zowat de modus operandi van politici die aangevallen worden', reageert hij. 'Zo haal je dit uit de media en heb je een argument tijdens de campagne.' De schrijver ontkent dat hij Termont beschuldigt van schriftvervalsing en vreest geen juridische implicaties. 'Het proces werpt wel een schaduw over het boek. Dat lijkt op broodroof', klinkt het.

'Ik geef de feiten weer en stel vragen. 'Is dat geen schriftvervalsing?', schrijf ik. Ik laat de lezer beslissen.' Vandewalle ontkent bovendien dat hij insinuaties maakt. 'Is een vraag stellen een insinuatie? Volgens mij niet. Ik stel vast dat wie de waarheid schrijft, processen aan zijn been heeft. De vrije meningsuiting staat toch in de grondwet? Ik heb hem nooit beschuldigd van schriftvervalsing', zegt Vandewalle.