Daniel Termont: 'Circulatieplan Gent moedigste besluit in 42 jaar'

'Schepen Watteeuw en ook ikzelf hebben veel drek over onze kop gekregen. Maar we hebben gedurfd', zegt Daniel Termont in De Zondag. 'Weet u wat mij over de streep heeft getrokken? Aan de Brugse Poort is een kindje van drie doodgereden. Het liep d straat over en werd gegrepen door een bestelwagen. ... Het aantal auto's in de stad moest worden afgebouwd. Over enkele jaren zal iedereen zeggen dat dit circulatieplan een goede ingreep was.'

Terugkijkend op zijn carriere noemt Termont Optima 'een vervelende zaak'. 'Maar ik kan iedereen recht in de ogen kijken. ... Je kan van Gent geen florissante stad maken zonder goede contacten met het bedrijfsleven. Maar wat ik doe, is altijd voor de stad, en nooit voor mijn persoonlijk profijt.'

