Dag van de persvrijheid: Amnesty eist vrijlating 120 Turkse journalisten

Een tiental aanhangers van mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft woensdagochtend, op de internationale dag van de persvrijheid, betoogd voor de Turkse ambassade in Brussel om de vrijlating van meer dan 120 journalisten te eisen. Sinds de mislukte staatsgreep van juli vorig jaar zitten zij opgesloten. Twee Amnesty-leden overhandigden een ambassademedewerker een petitie met daarop 18.000 handtekeningen die in het kader van de #FreeTurkeyMedia-campagne in België werden verzameld.

Sinds de staatsgreep, die door president Recep Tayyip Erdogan in de schoenen van predikant Fethullah Gülen geschoven wordt, sloten de Turkse autoriteiten meer dan 120 journalisten op en moesten 160 media de deuren sluiten.

'Elke dag vermindert de ruimte voor dissidenten om zich publiek te uiten iets meer', aldus een Amnesty-betoger. 'We hopen dat alle journalisten die nu in voorlopige hechtenis zitten, velen van hen zonder te weten waarvan ze beschuldigd worden, vrijgelaten worden', zei Jenny Vanderlinden van Amnesty. 'We vragen ook dat hun proces eerlijk verloopt en dat de omstandigheden waarin ze opgesloten worden voldoen aan de normen van het internationaal recht.'