Dader aanval op militairen in Brussel verbleef in psychiatrisch ziekenhuis

De man had in het ziekenhuis laten opnemen na een incident op zijn werk. 'Hij vertoonde toen geen tekenen van radicalisering, maar mogelijk maakte zijn psychiatrische problematiek hem kwetsbaar voor manipulatie', zegt Demeulenaere.

De man werkte al enkele jaren als lasser bij een metaalbedrijf in Eeklo, tot hij op 7 april 2017 om een onduidelijke reden enkele collega's aanviel met een schroevendraaier. De man werd opgepakt en liet zich uiteindelijk opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis, waar hij echter na tweeënhalve week vertrok. Toen hij opgeroepen werd om bij zijn voormalige werkgever een aantal spullen op te halen, raadpleegde hij meester Demeulenaere. Die hoorde pas op het bedrijf wat er was voorgevallen, want zijn cliënt kon daar zelf geen duidelijke uitleg over geven. 'Hij zei wel dat hij gepest werd en zich verdedigd had, maar daar vertelde hij ook bij dat die pesters hem thuis ook begluurden, terwijl hij op een zevende verdieping woont', zegt meester Demeulenaere.

Delen Mogelijks maakte zijn psychiatrische problematiek hem kwetsbaar en is hij gemanipuleerd geweest. Norbert Demeulenaere, advocaat

'Daarom heb ik het sterke vermoeden dat er een psychiatrisch probleem was, en ben ik met hem ook teruggegaan naar het ziekenhuis in Eeklo.' Maar daar wenste de man zich niet meer te laten opnemen. Demeulenaere hielp hem nog een ziekte-uitkering te krijgen en om ander werk te zoeken, maar half mei werd alle contact verbroken. 'Wat er sindsdien met de man gebeurd is, weet ik niet', aldus nog de advocaat. 'Ik heb toen geen enkel teken van radicalisering gezien. Hij kleedde zich westers, zijn flat was westers ingericht, sober maar met kwaliteitsvolle spullen, hij ging naar eigen zeggen niet naar de moskee en zei niets van extremisme te begrijpen. Toch moet er iets gebeurd zijn, anders zou hij vrijdag die militairen niet aangevallen hebben. Mogelijks maakte zijn psychiatrische problematiek hem kwetsbaar en is hij gemanipuleerd geweest.'