Daar is Olivier Maingain weer: wat verklaart de opmars van DéFi?

In Vlaanderen werd Olivier Maingain tien jaar terug, toen DéFi nog FDF heette en in kartel met MR naar de verkiezingen trok, enigszins berucht toen hij bij de federale regeringsonderhandelingen de Vlaamse partijen de gordijnen in joeg met een resoluut communautair discours. Sindsdien deemsterde de partij weg, maar na de politieke crisis in Wallonië is DéFi helemaal terug. In een peiling van VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws blijkt de partij vleugels gekregen te hebben: in Wallonië groeit het van 2,4 procent naar 6,2 procent, in Brussel tikt de partij zelfs af op 18,4 procent.

...