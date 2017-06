Crombez: 'SP.A doet enkel nog mee in Brussel als de boel wordt opgekuist'

Volgens SP.A-voorzitter John Crombez is de kans zeer klein dat zijn partij vandaag nog deelneemt aan gesprekken over een nieuw bestuur voor de stad Brussel. Dat zei hij in De Ochtend op Radio 1. De partij heeft het gevoel dat ze naar de uitgang geduwd wordt.

Botsing

De gesprekken binnen de socialistisch-liberale meerderheid (PS, SP.A, MR en Open VLD) na het ontslag van burgemeester Yvan Mayeur (PS) liepen tot in de nacht van donderdag op vrijdag en zullen vrijdag omstreeks 10 uur worden voorgezet. SP.A verliet het gesprek donderdagavond al.

'Ik had op voorhand zelf gevraagd hoe die vergadering in elkaar zou zitten', zegt Crombez. 'Er was gezegd dat het een gesprek tussen schepenen zou worden, wat mij ook logisch lijkt. Maar dat was niet het geval. De bijeenkomst werd voorgezeten door Mayeur, die nogal luid de aanval heeft geopend op SP.A omwille van het onderzoek dat wij hebben geëist en omdat wij niet willen dat hij in het college blijft.'

Schepenzetel

Volgens SP.A claimt Mayeur nog een schepenzetel in het nieuwe bestuur, wat voor de Vlaamse socialisten niet kan.

Bij de PS wordt dat echter ontkend. 'Mayeur heeft niet enkel ontslag genomen als burgemeester, maar ook als lid van het college van burgemeester en schepenen', zei Laurette Onkelinx op de RTBF-radio. Hij wordt dus geen schepen in een eventueel nieuw samengesteld stadsbestuur. 'Dat is een evidentie. En ik moet zeggen dat ik genoeg heb van de vijandigheden en de leugens aan het adres van een man die al aan de grond zit.'

Drie partijen

Volgens Crombez zijn de Brusselse partijen in een oude ziekte hervallen. Hij vermoedt dat ze SP.A zo snel mogelijk kwijt willen om de vrijgekomen zetel van Ans Persoons aan een liberaal te kunnen geven.

'Dat wordt nooit expliciet gezegd, maar het is nu wel het gevolg. Ze hebben met drie partijen doorvergaderd en vanochtend gaat dat gesprek wellicht voort zonder ons. De kans is zeer klein dat Ans nog bereid is naar dat overleg te gaan, en dat geldt ook voor mij. Enkel op voorwaarde dat de boel wordt opgekuist, zouden we nog teruggaan.'

Kandidaten

Mayeur kondigde donderdag zijn vertrek als burgemeester aan, nadat zijn positie onhoudbaar was geworden als gevolg van de onthullingen over zitpenningen bij daklozenorganisatie Samusocial. De namen die het luidst klinken als kandidaat-burgemeester zijn die van Philippe Close en Karine Lalieux.

Volgens een bron dicht bij het college zou Mayeur overigens niet officieel ontslag nemen voor de gemeenteraad van 26 juni.