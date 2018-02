Crombez: 'Hoogste pensioenen bevriezen tot minimumpensioen 1.500 euro bedraagt'

Dat moet zowat 780 miljoen per jaar opbrengen. 'De pensioenkloof moet elk jaar kleiner worden', zegt Crombez donderdag in Het Laatste Nieuws.

Topambtenaren, rechters en parlementairen met een volledige carrière genieten van een pensioen tot 6.500 euro bruto per maand. 'Te veel in verhouding tot wat gewone mensen krijgen', vindt de SP.A-voorzitter. Hij wil de groei van de hoogste pensioenen vertragen of zelfs stoppen door bij elke indexering de solidariteitsbijdrage te verhogen met 1 tot 2 procent.

Concreet gaat het om al wie een hoger pensioen heeft dan 3.000 euro bruto. Vandaag zijn dat ongeveer 110.000 mensen.

Parallel met die aftopping wil sp.a elk jaar het minimumpensioen een beetje optrekken, tot het uiteindelijk op 1.500 euro komt. 'De regering-Michel heeft de hoogste pensioenen nog opgetrokken', zegt John Crombez. 'Als we daar niets aan doen, zal het nooit lukken om iets te doen aan de laagste.'