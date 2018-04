Criminaliteit in België daalt zevende jaar op rij

Meisjesbendes terroriseren de Brugse stationsbuurt. Aan de Gentse Overpoort worden studenten in elkaar geslagen en bestolen. Criminele minderjarigen komen weer op vrije voeten omdat er geen plaats is in de gesloten jeugdinstelling van Everberg. Als je zou afgaan op recente berichten in de media, lijkt onze maatschappij nooit misdadiger geweest te zijn.

