Criminaliteit gedaald naar laagste niveau ooit in België

In het eerste kwartaal van vorig jaar werden 211.713 criminele feiten geregistreerd, waar dat er tijdens het eerste kwartaal van 2015 nog 222.790 waren, toen ook al het laagste niveau ooit. De cijfers zitten sinds 2011 in dalende lijn. Toen werden in het hele jaar bijna 1,063 miljoen criminele feiten geregistreerd. In 2015 waren het er in totaal nog 909.641.

De meeste van de feiten tijdens het eerste kwartaal van 2016 betroffen diefstal en afpersing (80.431). Daarna volgen beschadiging van eigendom (20.174), misdrijven tegen de lichamelijke integriteit (17.979), drugs (12.697) en bedrog (9.804).

Populaire wagens

Er werden tijdens het eerste trimester van vorig jaar 2.262 autodiefstallen geregistreerd. Tijdens dezelfde periode een jaar eerder waren dat er nog 2.532. De top 5 van populairste automerken bij dieven bestond uit Volkswagen (291), Mercedes (178), Citroën (146), Renault (143) en Ford (106).

Het aantal woninginbraken daalde van 18.110 tijdens het eerste kwartaal van 2015 naar 15.393, maar het aantal homejackings kwam dan weer uit op 32, tegenover 15 in het eerste trimester van 2015.

Voorts waren er tijdens het eerste kwartaal van vorig jaar 5.620 feiten van zakkenrollerij (tegenover 7.077 in dezelfde periode een jaar eerder), 5.407 winkeldiefstallen (tegenover 5.649) en 13.492 diefstallen uit of aan een voertuig (tegenover 14.493). Er waren meer feiten van betaalkaartfraude (2.113 tegenover 1.960) en steekpartijen (163 tegenover 138).