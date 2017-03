Crevits over allochtone ouders: 'Mijn uitspraken waren geen verwijt, maar een uitgestoken hand'

De uitspraken die Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) eerder deze week deed over ouders van allochtone schoolkinderen, waren vandaag het onderwerp van een verhit debat in het Vlaams Parlement. Crevits herhaalde haar oproep voor een grotere betrokkenheid van allochtone ouders bij het onderwijs.

De minister deed maandag in de Mediahuis-kranten een oproep tot een grotere betrokkenheid van allochtone ouders bij de school van hun kinderen. Die uitspraken vielen niet overal en bij iedereen in goede aarde. Oppositiepartijen sp.a en Groen noemen de uitspraken van de CD&V-minister 'polariserend, kwetsend en verwijtend'. 'U hebt mensen op hun ziel getrapt en gekwetst', stelde sp.a-parlementslid Caroline Gennez. Zij suggereerde de minister om zich te excuseren voor haar uitspraken.

Maar minister Crevits slikt haar woorden niet in. 'Mijn uitspraken waren ook geen verwijt, maar een uitgestoken hand, een vraag naar betrokkenheid. Beledigen is absoluut niet mijn stijl en was ook absoluut niet mijn bedoeling', aldus Crevits.

Wanneer ouders zich meer engageren op de school van hun kinderen heeft dat volgens Crevits niet alleen een positief effect op het welzijn van die kinderen, maar ook op hun schoolresultaten.