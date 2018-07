Crevits: 'Geen forse stijging aantal kinderen uit Vlaamse Rand dat Franstalig onderwijs volgt'

Uit leerplichtcijfers van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) blijkt dat in het schooljaar 2016-2017 17.368 van de 64.292 leerlingen tussen de 6 en 18 jaar in de Vlaamse Rand naar een Franstalige school ging. Dat is 27 procent.

Uitschieters, die het gemiddelde optrekken, zijn faciliteitengemeenten Linkebeek (60 procent), Drogenbos (59 procent) en Sint-Genesius-Rode (46 procent). In verscheidene gemeenten zou het aantal van deze 'leerpendelaars' in drie jaar tijd met 10 procentpunten gestegen zijn.

'Onderwijs is de grootste hefboom die we als Vlaamse Gemeenschap hebben om mensen te integreren en om de gemeenten rond Brussel Vlaams te houden', zegt Willy Segers (N-VA), Vlaams parlementslid en burgemeester van Dilbeek. Hij wil daarom extra middelen, onder meer om scholen bij te bouwen in de Rand.

Maar volgens het kabinet van minister van Onderwijs Hilde Crevits valt uit de cijfers helemaal geen forse stijging af te leiden. 'In absolute cijfers is er wel een lichte stijging, maar in procenten een lichte daling', klinkt het. Niet meteen een reden om fors aan de alarmbel te trekken, lijkt het dus.

De CD&V-minister wijst ook op de investeringen die de afgelopen jaren in het Nederlandstalig onderwijs in de Rand zijn gebeurd. 'Er zijn in de periode 2016-2018 extra capaciteitsmiddelen, ten bedrage van 11,2 miljoen euro, toegekend voor gemeenten in de Vlaamse Rand. Daarnaast werd nog 33,9 miljoen euro voorzien voor extra capaciteit in de Nederlandstalige scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest', klinkt het.

Verder zijn er volgens minister Crevits de voorbije jaren een heleboel scholen bijgekomen in de Vlaamse Rand (zes scholen in Vilvoorde, een school in Dilbeek, Zaventem, Wemmel, Lennik, Beersel, ...).