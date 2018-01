Crevits (CD&V): 'Begrijp bezorgdheden leerlingenbegeleiders, maar we nemen gepaste maatregelen'

In een interview dat Knack deze week publiceert, tonen vier leerlingenbegeleiders hun bezorgdheden over hun werksituatie. 'We kunnen onze job niet meer goed doen. En wie is daar de dupe van? Onze leerlingen, die straks met al hun problemen in de samenleving terechtkomen', klonk het. Ze schreven in oktober reeds een open brief naar Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), maar kregen daar toen geen respons op. Onder meer het M-decreet en de complexiteit van de problemen waarmee leerlingen kampen, maakt het voor leerkrachten en begeleiders alsmaar moeilijker om aan elke leerling de nodige aandacht te schenken.

...