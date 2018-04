Crevits: 'Bijsturing M-decreet die N-VA vraagt, is weken geleden beslist in regering'

Voor de zomer moet minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) een actieplan voor het basisonderwijs presenteren. Binnen dat actieplan moet ook het M-decreet worden herbekeken, zo stelt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls, de onderwijsspecialist van de N-VA, in naam van zijn partij.

'We moeten kijken naar de redenen waarom de werkdruk in de klas zo sterk is verhoogd en moeten dat aanpakken,' zegt hij in de kranten. Enkel meer geld vrijmaken, is daarbij niet de oplossing, meent Daniëls. 'De leerlingen die veel extra noden hebben, gaan we niet helpen met wat meer ondersteuning. Zij moeten kunnen teruggaan naar het buitengewoon onderwijs, waar de expertise wel continu aanwezig is. We willen daarom stevig naar het M-decreet kijken. Vooral naar de letter, maar ook om de geest ervan bij te schaven.'

Leerkrachten die nu een kind in de klas hebben van wie ze vinden dat het beter in het buitengewoon onderwijs zou zitten, moeten dat kunnen staven met harde bewijzen en dat vraagt veel tijd en energie, verduidelijkte Daniëls aan persagentschap Belga. 'Die procedure moet simpeler. We moeten de leerkrachten au sérieux nemen als ze zeggen dat een kind beter gebaat is bij buitengewoon onderwijs.'

De N-VA'er hamert erop dat dat niet alleen de leerkrachten, maar ook de kinderen zelf ten goede komt, omdat ze in het buitengewoon onderwijs continue ondersteuning krijgen van hulpleerkrachten, therapeuten of andere experten.

Federaal staatssecretaris Theo Francken noemt het decreet op Twitter een 'draak', en stelt dat het 'gewoon weg moet in de huidige vorm'.

De onderwijskoepels houden zich op de vlakte. 'Het is juist dat heel wat scholen vooral afhaken op de gedragsproblemen en dat bijkomende ondersteuning nodig is', zegt Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Crevits: 'Al beslist'

Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) vindt de kritiek van regeringspartner N-VA 'op zijn zachtst gezegd wat vreemd', zo zei ze in een reactie op Radio 1. 'Die bijsturing is weken geleden al beslist binnen de Vlaamse regering', zegt Crevits.

'De mogelijkheid om kinderen met zware gedragsproblemen les te laten volgen in het buitengewoon onderwijs moeten we inderdaad uitbreiden. Ik plan daar al een beslissing over en we hebben een aantal weken geleden binnen de Vlaamse regering al beslist om het M-decreet bij te sturen', luidt het. 'Daarom vind ik de timing op zijn zachtst gezegd wat vreemd. We zijn al samen aan het werk om dat bij te sturen.'

Voor de zomer moet de minister een actieplan voor het basisonderwijs op tafel leggen. Daarin moet niet alleen een bijsturing van het M-decreet zitten, maar ook een betere financiering van het basisonderwijs, maakt Crevits zich sterk. 'De historische ongelijkheid in de financiering van kleuter- en basisonderwijs moeten we nu eindelijk aanpakken. Er moet meer geld komen voor onderwijs tout court.'

Groen tegen

Groen vindt het idee om leerlingen weer sneller naar het buitengewoon onderwijs te sturen dan weer geen goed plan. 'Het gebrek aan ondersteuning en de structurele onderfinanciering in het basisonderwijs los je niet op door segregatie opnieuw in te voeren. N-VA ontloopt haar verantwoordelijkheid met deze harde demarche', zegt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman.