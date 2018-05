'Cowboys horen thuis in Bobbejaanland': CD&V wil inzetten op verkeersveiligheid rond scholen

Als het van CD&V afhangt, komen er maatregelen om de omgeving van scholen en kinderopvang veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. Op de gezinsdag van de partij in Bobbejaanland schoof voorzitter Wouter Beke zaterdag zeven concrete maatregelen naar voren die de verkeersveiligheid voor kinderen moet opkrikken. Blikvangers zijn een verbod op zwaar vrachtverkeer in de buurt van scholen, wanneer de kinderen daar worden afgezet en opgepikt en een verdubbeling van het budget voor fietspaden.

Zowat 10.000 leden trokken zaterdag naar Bobbejaanland in Lichtaart voor de jaarlijkse gezinsdag van de partij. In zijn toespraak kwam voorzitter Beke niet terug op de ophef van de voorbije dagen over de overleden peuter Mawda. Al benadrukte hij met een duidelijke verwijzing naar N-VA wel dat CD&V dé gezinspartij in Vlaanderen was, is en zal blijven, voor alle gezinnen en kinderen, of ze hier geboren zijn of niet.

Het staat voor CD&V ook als een paal boven water dat verkeersveiligheid een belangrijk thema wordt in de gemeenteraadsverkiezingen van oktober, maar ook in de parlementsverkiezingen van volgend jaar. 'Onze 137 burgemeesters, van de grootste steden tot de kleinste gemeente, zullen van het fietsbeleid een absolute prioriteit maken', beloofde Beke.

Hij noemde het 'niet normaal' dat vandaag liefst negen keer meer geld 'in de auto wordt gepompt dan in de fiets. Daarom wil de partij dat de Vlaamse regering in de toekomst elk jaar 200 miljoen euro per jaar inzet voor de aanleg van fietspaden. Dat zou een verdubbeling zijn tegenover het huidige budget. Ook zou zwaar vrachtverkeer in de buurt van scholen en kinderopvang moeten verboden worden op het moment dat ouders hun kinderen ophalen of afzetten. De partij wil dat gebruik wordt gemaakt van camera's om daarop controle uit te oefenen.

Ook moet er meer controle komen op de 'zone 30' aan de schoolpoorten. 'Cowboys horen thuis in Bobbejaanland, niet aan de schoolpoort', aldus Beke. Hij brak ook een lans voor het conflictvrij maken van alle kruispunten, in de eerste plaats die aan scholen en crèches. Ouders moeten voor CD&V bovendien meer de kans krijgen te schuiven met hun werktijden, zodat ze meer ruimte hebben om kinderen met de fiets naar school te brengen. En net als in Brussel wil CD&V dat EHBO in Vlaanderen deel gaat uitmaken van de rijopleiding.

Hervorming om pakkans te verhogen

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) benadrukt dat hij inspanningen heeft geleverd om de pakkans van hardrijders te verhogen. In het begin van de legislatuur (2014) werden in Vlaanderen 53.451 bestuurders geflitst in de zone 30, in 2016 waren er dat al 95.550. In Brussel waren er met 32.169 een kleine 10.000 meer dan 2014. Ook in 2017 zette deze stijgende trend zich voort.

Sinds einde maart is ook een nieuwe fase ingetreden van de digitalisering van verkeersboetes. Die moet de werklast voor het politiekorps verlichten, waardoor meer aandacht naar controle kan gaan. In 2016 werden in Vlaanderen en Brussel zo'n twee miljoen onmiddellijke inningen betaald voor snelheidsovertredingen. Dat aantal zal nu volgens minister Geens stijgen.

Hij herinnert er ook aan dat volgens de nieuwe verkeerswet strengere straffen gelden voor wie zich onverantwoord blijft gedragen door meermaals in de fout te gaan, dronken achter het stuur te kruipen of te vluchten na een ongeval.