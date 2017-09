COV: 'Masteropleiding kan beroep van onderwijzer aantrekkelijker maken'

Zowel de universiteiten als de hogescholen zijn tegen een universitaire opleiding voor het basisonderwijs. Die maakt momenteel deel uit van een geplande ingrijpende hervorming van de lerarenopleiding. 'Wat nu voorligt, is onaanvaardbaar', klinkt het maandag in De Morgen.

Het COV is en blijft wél voorstander van een masteropleiding voor leerkrachten in het basisonderwijs. 'Een goede mix van bachelor en masterleraren is een meerwaarde voor elke basisschool. Voor COV moeten masters basisonderwijs opgeleid en inzetbaar zijn in alle leergebieden. Tegelijk biedt deze masteropleiding kansen om te verbreden en te verdiepen in een bepaald leergebied', luidt het maandag in een reactie.

Volgens algemeen secretaris Marianne Coopman kan een masteropleiding het beroep van leerkracht ook opnieuw aantrekkelijker maken. 'Wij geloven in de kwaliteit van de huidige lerarenopleiding, maar stellen vast dat er een groep studenten is die een academische opleiding nastreeft en daarom niet in die bacheloropleiding instroomt. Ook zijn er vandaag studenten/leraren die na hun bachelor lerarenopleiding een academische master behalen. Zij kiezen meestal niet meer voor een job als leraar in het basisonderwijs', aldus Coopman.

Voor het COV is er dus wel plaats voor een mastertraject in het toekomstige decreet lerarenopleiding. 'Het COV verwacht dat hogescholen en universiteiten na grondig overleg met een goed onderbouwd inhoudelijk voorstel kunnen komen zodat in september 2019 de eerste masterstudenten aan de opleiding kunnen beginnen', klinkt de oproep van de christelijke onderwijsvakbond.