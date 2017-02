Correctie: Brackes functie bij Telenet had geen banden met Publifin

Er zijn geen banden tussen de post van Kamervoorzitter Siegfried Bracke in de adviesraad van Telenet en de intercommunale Publifin, in tegenstelling tot voorgaande berichtgeving op onze site.

RTBF berichtte eerder vandaag dat Bracke advies had gegeven aan Telenet Bidco. Dat staat ook te lezen op de website cumuleo.be, die de mandaten van politici op een rijtje zet. Wij namen dit bericht over, en duidden net zoals RTBF op de band tussen Telenet Bidco en Nethys. Nethys, zelf een dochteronderneming van Publifin, zou voor 25 procent eigenaar zijn van Telenet Bidco. Knack berichtte wel niet dat Bracke een vergoeding zou gekregen hebben bij Telenet Bidco. Maar we kopten: 'In twee stappen van Bracke en Telenet naar Publifin'.

Die berichtgeving blijkt nu niet correct geweest te zijn. De oorzaak ligt bij verwarring die ontstaan was tussen Telenet Bidco en Telenet Tecteo Bidco. Die laatste werd in 2011 opgericht en is deels eigendom van Nethys - Telenet Tecteo werd daarentegen al jaren daarvoor opgericht en is voor 100 procent een holding binnen Telenet zelf. Met andere woorden: Bracke gaf bij Telenet nooit advies aan een aan Publifin gelieerd bedrijf.

Publifin is de Waalse intercommunale die al weken in het oog van de storm staat, sinds eind vorig jaar uitlekte dat tientallen politici en lokale mandatarissen er royaal vergoedingen hadden gekregen voor vergaderingen waar ze niet eens aanwezig moesten zijn. Ook Gent kreeg zijn eigen Publi-schandaal: Tom Balthazar (sp.a) besloot ontslag te nemen als schepen in Gent toen bleek dat hij eveneens zwaar vergoed werd bij Publipart, via-via eveneens een dochter van Publifin.

Siegfried Bracke bleek toen ook banden te hebben met de Waalse intercommunale, want hij zat in het bestuur van Publilec, dat Publipart moest controleren. Maar via Telenet zijn die banden met Publifin er dus niet. Wij excuseren ons dan ook voor het foutieve bericht.