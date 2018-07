Coördinatoren trekken aan de alarmbel: 'De onderwijsadministratie is in het M-decreet de weg kwijt'

'Wij zijn grote voorstanders van het M-decreet', zegt Sofie Pringels van de school voor buitengewoon basisonderwijs De Vinderij in Lokeren. Samen met haar collega Mieke Meire van St.-Jozef in Gent coördineert ze voor Oost-Vlaanderen de inclusietrajecten in het gewone kleuter- en basisonderwijs van de zogenaamde type 2-kinderen of kinderen met een matige of ernstige mentale beperking, zoals Down. 'Maar sinds de invoering in september 2015 krijgen steeds meer type 2-kinderen in het gewone onderwijs niet de extra ondersteuning waar ze recht op hebben.'

