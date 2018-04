Controleurs sluiten opnieuw slachthuis wegens gebrekkige hygiëne

Opnieuw moet in ons land een slachthuis de deuren sluiten, ditmaal in Heist-op-den-Berg. De erkenning van het bedrijf, dat 32 werknemers telt, is dinsdag ingetrokken door het Federaal Voedselagentschap (FAVV), na een stroom van processen-verbaal voor onder meer gebrekkige hygiëne.