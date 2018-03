Controleurs boos op Van Overtveldt: 'De fiscaliteit wordt alleen maar complexer en chaotischer'

Het was een beslissing die weinig aandacht trok: nadat het hof van beroep in Antwerpen en Gent in februari een belastingverhoging van de regering-Di Rupo voor woningen van werknemers of zaakvoerders in vennootschappen had bekritiseerd, voerde huidig minister van Financiën Johan Van Overtveldt die maatregel weer af.

...