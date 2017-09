Conservatieven winnen verkiezingen in Nieuw-Zeeland

De National Party van English haalt met zo goed als alle stemmen geteld 46,1 procent van de stemmen, tegenover 35,8 procent voor de Labour Party met topkandidate Jacinda Ardern. Nochtans was een nek-aan-nekrace voorspeld tussen beide partijen. New Zealand First krijgt 7,5 pct van de stemmen achter zich, de Groenen halen 5,8 procent.

Als ze een regering wil vormen, zal de National Party moeten samenwerken met New Zealand First. Maar een coalitie van de Labour Party met de Groenen en New Zealand First zou theoretisch ook mogelijk zijn, alhoewel zeer onwaarschijnlijk. De Groenen komen ook in beeld als enige coalitiepartner voor de conservatieven, maar in de verkiezingscampagne hebben ze een dergelijk scenario uitgesloten.

Voor een meerderheid zijn 61 van de 120 zetels in het Nieuw-Zeelandse parlement nodig. De National Party heeft er voorlopig 58, tegenover 45 voor de Labour Party, negen voor New Zealand First en zeven voor de Groenen.