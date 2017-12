Commissie voor gerechtskosten al meer dan een jaar niet meer actief

De commissie voor gerechtskosten in strafzaken bemiddelt tussen staat en gerechtelijke experten. Als zo'n expert, zoals een tolk, vindt dat hij te weinig betaald is voor prestaties in een bepaalde zaak, kan die bijvoorbeeld naar die commissie stappen. Maar die komt nu al sinds september 2016 niet meer bijeen, schrijft La DH, waardoor de experten in de praktijk alleen nog maar een - vaak erg lange en kostelijke - zaak kunnen aanspannen bij de Raad van State als ze niet akkoord gaan met hun verloning.

Een woordvoerster van de FOD Justitie bevestigt. 'De beslissing om de commissie niet meer te laten samenkomen is gebaseerd op haar functioneren, dat niet optimaal was', klinkt het. Zo duurde de behandeling van individuele dossiers vaak meer dan een jaar. Er was ook een tekort aan kandidaten om in de commissie te zetelen, klinkt het bij de FOD.

Enkele tolken kregen enkele dagen gelden nochtans het bericht dat ze met hun klacht omtrent onbetaalde facturen naar de commissie voor gerechtskosten moeten stappen. 'Ze sturen ons gewoon naar een spookcommissie', hekelt Uptia, de Franstalige beroepsvereniging voor beëdigde vertalers en tolken.

Wettekst

De FOD Justitie verzekert dat er een nieuwe wettekst in aantocht is die de patstelling moet oplossen. Het idee is om een soort van aparte bureaus voor gerechtelijke kosten op te richten. Nog een andere instantie, die nog moet worden uitgewerkt, moet dan tussenkomen als er een conflict is tussen de expert en het bureau, legt de FOD uit. Die moet dan beide partijen horen en binnen twee maanden een oplossing voorstellen. Als dat niet lukt, kan de expert nog naar de Raad van State stappen