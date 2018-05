Comité P voert onderzoek naar peuter die om het leven kwam bij politieachtervolging

Het tweejarige Iraaks-Koerdische meisje dat in de nacht van woensdag op donderdag bij een politieachtervolging stierf in een busje vol illegalen in Maizières, werd geraakt door een kogel. Dat heeft de autopsie donderdagavond uitgewezen, zo meldt Eric Delhaye, de procureur des Konings van Doornik. Mogelijk gaat het om een verdwaalde politiekogel.

Een vijftiental politiewagens achtervolgde in de nacht van woensdag op donderdag vanaf Namen op de E19/E42 een verdachte bestelwagen die, nadat de ordehandhavers schoten hadden gelost, ter hoogte van Maisières bij Bergen, Henegouwen, tot stilstand gebracht werd. Uit verklaringen van Frédéric Bariseau van het parket van Bergen blijkt dat de bestuurder op het gaspedaal trapte op het moment dat de agenten uitstapten en met getrokken wapens naar de bestelwagen liepen.

Hij zou daarbij geprobeerd hebben om de politiemensen omver te rijden, die op hun beurt meerdere schoten afvuurden om de bestelwagen te stoppen. De bestelwagen botste uiteindelijk tegen een voorligger. Het voertuig had dertig Koerden, van wie 26 volwassenen, aan boord, meldde het parket van Doornik. In de bestelwagen troffen de reddingsdiensten een twee jaar oud meisje aan. De kleuter overleed in de ambulance op weg naar het ziekenhuis.

Het Comité P benadrukt ook dat het pas in de vooravond belast werd door een onderzoeksrechter.

'Volgens bepaalde berichten in de pers op 18 mei 2018 zou het Comité P zijn onderzoek, naar de verantwoordelijkheid van de politieambtenaren in het kader van de onderschepping van migranten en het overlijden van een kind in de buurt van Bergen, snel hebben afgesloten. Het Comité P wil erop wijzen dat zijn Dienst Enquêtes pas in de vooravond belast werd door een onderzoeksrechter. Hiervoor was er geen enkel verzoek tot onderzoek door de gerechtelijke overheden. De Dienst Enquêtes van het Comité P is met zijn onderzoek begonnen', klonk het.

Betoging richting kabinet van Jan Jambon

Aan de Dienst Vreemdelingenzaken zijn omstreeks 18.00 uur zo'n 250 mensen samengekomen om te protesteren tegen de politie en de ministers Jan Jambon (N-VA) en Theo Francken (N-VA). Aanleiding is de dood van een tweejarig Iraaks-Koerdische meisje na een politieachtervolging nabij Bergen. De betogers zetten intussen een tocht in naar het kabinet van Jambon.

De betogers spreken samen hun onvrede uit over het politieoptreden en eisen het ontslag het ontslag van Francken en Jambon, die ze als hoofdverantwoordelijken beschouwen voor de dood van de 2-jarige peuter. De politie, de staat, Jambon en Francken worden allen afgeschilderd als 'moordenaar'. 'Iedereen haat de politie', klinkt het in koor bij de menigte. Nadat de betogers eerst verzamelden voor de DVZ, besloten ze omstreeks 18.30 uur om in stoet naar het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon te stappen.

Jambon leeft mee met slachtoffers, maar ook met agenten

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) leeft naar eigen zeggen mee met de slachtoffers van de achtervolging en schietpartij in Bergen, maar ook met de agenten. Vrijdag bleek dat het tweejarige slachtoffer door een schotwonde om het leven kwam.

Jan Jambon wil de definitieve vaststellingen van het parket afwachten, maar wijst wel op 'de drieste omstandigheden waarin mensensmokkel gedijt'.

Hij heeft naar eigen zeggen empathie voor de slachtoffers, maar ook voor zijn politiediensten. 'Zij hebben hun werk gedaan en moeten elke dag tegen de mensensmokkel vechten.'