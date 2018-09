Comfortabeler, betrouwbaarder, digitaler: De Lijn staat voor 'veel verandering in één keer'

Aan het begin van de legislatuur kreeg de openbaarvervoermaatschappij een strenge interne besparingsoefening opgelegd. Dat moest, omdat het bedrijf in 2020 aan Europa moet kunnen aantonen dat het de vergelijking met de privésector kan doorstaan, wil het een interne operator blijven. Die operatie is afgerond, zegt Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts nu.

Tijd voor het tweede luik, en dat is vooral gericht op de dienstverlening voor de reiziger, legt Weyts uit. 'Niet dat we daar op hebben bespaard, in tegenstelling tot de perceptie die hier en daar gecreëerd is, maar we gaan er nu nog meer op inzetten.' In totaal krijgt De Lijn een extra exploitatiebudget van 20 miljoen euro. Bijna de helft daarvan gaat naar extra aanbod. Nieuwe bus- en tramverbindingen, maar vooral een intensivering van het aantal voertuigen op bestaande lijnen.

Dat begint al vanaf 1 september. Anderhalf miljoen euro gaat naar extra verbindingen in de Vlaamse Rand, de provincie Antwerpen en vanaf oktober ook naar Gent. Volgend jaar volgt dan nog eens 7,5 miljoen euro voor andere regio's, 'altijd gericht op waar de nood het hoogst is', benadrukt Weyts.

Daarnaast moet het comfort voor de reiziger beter. Dat valt vrij letterlijk te nemen: De Lijn heeft recent 781 nieuwe bussen, 110 nieuwe trams en 14 tram-bussen besteld, goed voor in totaal 500 miljoen euro aan rollend materieel. Die worden afgewerkt met zetels uit gerecycleerd of namaakleer. 'Duurder in aankoop, maar properder. Bovendien zijn de mensen terughoudender om de bekleding te beschadigen, en dus wint de investering zichzelf terug', aldus de minister. 'We moeten duidelijk maken dat De Lijn geen vervoersoptie voor 'sukkelaars' is. Dit is natuurlijk maar één element in dat verhaal, maar het zorgt er wel voor dat mensen comfortabeler op hun bestemming geraken.'

De bussen zijn hybride of elektrisch, en zijn uitgerust met nieuwe technologie om de veiligheid te verbeteren. Zo valt de bus automatisch stil als een deur niet gesloten is, of als de chauffeur niet meer op zijn plaats zit.

Digitale revolutie

Ook aan de klantvriendelijkheid wordt gewerkt. Weyts investeert 9,5 miljoen euro in digitalisering. De Lijn een betere app en de digitale vervoersbewijzen zoals het m-ticket worden uitgebreid. De haltes krijgen bovendien allemaal borden met realtime reizigersinformatie, 'want het grootste probleem voor de reizigers is niet dat de bus twee minuten te laat of te vroeg komt, maar wél dat ze niet weten of én wanneer die komt', meent de minister. 'Daar passen we nu een mouw aan.'

Tot slot gaat er nog eens 1 miljoen euro naar de uitbreiding van de 'Blue Bikes'-deelfietsen. Het aantal deelfietsen moet op termijn verdrievoudigen, en naast de grote treinstations moeten ook 'minstens' de grootste bushaltes over een Blue Bike-station beschikken. 'Zo gaan we echt naar een logica van combi-mobiliteit, waarbij we de reiziger een compleet pakket aanbieden om ook nog de laatste kilometers tussen de halte en zijn of haar bestemming te overbruggen', aldus Weyts.

'Het is veel verandering in één keer, maar we hebben een duidelijk doel. We willen nog meer Vlamingen verleiden om de auto wat vaker te laten staan en te kiezen voor het openbaar vervoer', besluit de N-VA-minister. 'De perceptie die - veelal onterecht - is ontstaan door bepaalde communicatie in de krant, kunnen we alleen maar bijsturen met daden.'

Het extra aanbod dit najaar komt er onder meer op de buslijnen tussen Ninove en Brussel, Halle - Sint-Pieters-Leeuw-Brussel, Asse-Brussel, Wemmel-Brussel en Leuven-Brussel. In Antwerpen krijgt tramlijn 3 de langere Albatros-trams en worden er voor tramlijn 2 extra trams voorzien tijdens de spits. De frequentie op buslijn 20 wordt in de spits verdubbeld. Op enkele lijnen in de Kempen is er een versterking voorzien, zoals die tussen Heist-op-den-Berg en Geel, Turnhout en Geel en Poppel en Turnhout. In Gent tot slot is er een versterking op de lijn Lochristi-Dampoort en op lijnen 1, 3 en 55. Tussen het station Gent-Sint-Pieters en het Arteveldepark komt er een nieuwe buslijn.