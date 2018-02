'Comedians hebben liever niet dat hun werk ernstig wordt genomen'

En plots stonden er weer eens artikels in de kranten over de grenzen van humor. De aanleiding was dit keer een Nederlandse analist die met jurk, pruik en lippenstift in een voetbalprogramma was verschenen. Sinds wij Bo Van Spilbeeck allemaal niet alleen een schat van een vrouw vinden, maar ook nog eens de beste journalist die de Vlaamse media in decennia hebben voortgebracht, werd daarmee - nogal onverwacht, vond ik - de grens van humor overschreden. Er wordt niet meer gelachen met transgenders, noteert u dat misschien even.

...