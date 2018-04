Cocaïnehandel: 'Colombia en België moeten dringend informatie uitwisselen'

De Colombiaanse ambassadeur in Brussel heeft bewogen jaren achter de rug. Sergio Jaramillo Caro (1966) is filosoof van opleiding, schreef wetenschappelijke artikels over mogelijke oplossingen voor het geweld in zijn land, en werd door toenmalig defensieminister Juan Manuel Santos, nu president van Colombia, in het geheim uitgekozen om veiligheidsadviseur voor de onderhandelingen met de rebellenbeweging FARC te voeren.

...