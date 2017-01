Coalitiepartners schieten CD&V-voorstel over elektrische wagens af

CD&V lanceert, bij monde van Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne, een aantal voorstellen om de Belg groener te laten rijden. De partij stelt onder meer voor dat leasingfirma's vanaf 2025 alleen nog elektrische wagens aan te bieden aan hun klanten. Daarnaast wil de partij de premies voor groene wagens hervormen. Zo stelt Bothuyne stelt voor om de tegemoetkoming voor e-auto's die minder dan 41.000 euro kosten op te trekken, en ze af te schaffen voor alle wagens die duurder zijn.

Voor Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) kan vooral dat laatste niet door de beugel. 'Ik verzet me als liberaal tegen deze gedachte. Wat hebben zij toch tegen auto 's boven de 41000 euro? Hebben ze liever alles op de spaarboek en overal auto's onder de 41.000 euro? De overheid moet elektrisch rijden aanmoedigen, niet de aankoop van een dure of minder dure keuze aanraden of aanmoedigen. Stop met mensen te straffen die geld willen uitgeven,' zegt ze.

'N-VA ondersteunt volop mee de omslag naar duurzame mobiliteit. Maar Bothuyne lijkt wel een afrit gemist te hebben in het verhaal. Met het opleggen van nattevingerverplichtingen kom je echt nergens', reageert N-VA-fractieleider Matthias Diependaele.

Diependaele wijst op de inspanningen die de leasingsector al doet om het wagenpark te vergroenen. 'Maar ze doet dat wel op het ritme van de markt. En die zoekt haar weg naar verduurzaming op verschillende fronten zoals hybridisering, wagens op gas, plug-in hybrides, elektrische wagens en waterstof. Niemand heeft een glazen bol. Geef ons dus liever een technologieneutraal kader van de overheid waarin we vergroening maximaal stimuleren, dan verplichtingen op te leggen die we misschien niet waar kunnen maken'.