Coalitiepartner CD&V scherp voor 'achtergehouden informatie' Francken

Premier Michel had woensdagavond de opschorting aangekondigd van alle repatriëringen naar Soedan in afwachting van verder onderzoek. Francken zei donderdag dat er toch geen vluchten gepland waren, iets wat ie ook donderdag in de Kamer zei.

Vrijdag raakte bekend dat Francken woensdagnamiddag op de hoogte was gebracht dat er toch midden januari een vlucht was gepland. Francken liet die vlucht meteen annuleren, maar besliste wel om 'de communicatielijn aan te houden', om geen aanzuigeffect te creëren. Hij hield dus donderdag voor de camera's van VTM vol dat er geen vluchten zijn en er ook geen gepland stonden. Voor de oppositie heeft Francken daarmee de publieke opinie voorgelogen en ook de premier. Die verkondigde donderdag immers in de Kamer dat er geen vluchten gepland waren. 'Dat is foute informatie en ik ga ervan uit dat die van u kwam', zei Wouter De Vriendt (Groen).

Ook CD&V vindt dat er een probleem is. 'U heeft hier zelf bevestigd dat u informatie heeft achtergehouden', zei Lanjri. 'En dus de premier voorgelogen, en misschien ook uw partijgenoten dingen laten zeggen die niet juist waren. Met die informatie is de premier hier dingen komen uitleggen'. 'Gaat u nu de premier opnieuw excuses aanbieden? Hij is een geduldig man, maar ik weet niet hoever zijn geduld reikt', zei Lanjri tegen Francken.

MR, de partij van premier Michel, ziet minder een probleem en wil de uitkomst van het onderzoek afwachten. Open Vld verkoos na de uitleg van Francken om niet meer tussen te komen. N-VA, de partij van Francken, steunt de staatssecretaris. 'De oppositie wil natuurlijk uw kop zien rollen omdat uw beleid haaks staat op wat zij jarenlang hebben gedaan', zei Sarah Smeyers.