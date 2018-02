Cipiers gaan van start met 32-urenstaking

In de gevangenissen is donderdagavond om 22 uur de aangekondigde 32 urenstaking van start gegaan. In de gevangenissen in Vlaanderen zijn ruim 6 op de 10 cipiers aan de slag in de nacht van donderdag op vrijdag, in Wallonië bijna de helft. Dat zegt het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen.