Christelijke Vakbond: 'Bijkomende handen nodig op werkvloer in woonzorgcentra'

Het tekort aan personeel is de belangrijkste oorzaak van de verbeterpunten die vastgesteld zijn in de woonzorgcentra. Daarom moeten er onder meer verdere en versnelde investeringen gebeuren via een meerjarenakkoord voor bijkomend personeel.