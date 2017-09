Chris Lomme: 'Het lijkt niet zo, maar ik ben een teer mens, verdomme'

U speelt een vrouw die uw moeder kon zijn.

Chris Lomme: Ja. Maar het is niet zo dat ik echt mijn moeder - een grande dame tegen wie ik rebelleerde - speel, ik speel Claudia. Zij is oud, dementerend, teer. Maar ze heeft haar humor en haar gezond verstand nog. Tijdens het stuk komen haar herinneringen over wat er gebeurde voor, tijdens en na de twee wereldoorlogen terug. Ze is de moeder van Helena. De personages Adela en Helena zijn gebaseerd op de levensverhalen van de Poolse Adela Rozenbaum (1911-2005) en de Russische Helena Woronzowa (1912-2000), de moeders van de Belgische muzikanten-uitgevers Jean Kluger en Hans Kusters.

...