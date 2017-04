Chokri Ben Chikha: 'Houellebecq wordt veel te ernstig genomen'

Chokri Ben Chikha is in da house. Met felroze beha's, vlezige vrouwendijen die mannenlenden omklemmen en acteursbenen in lompe shortjes ensceneert hij, met Johan Simons en bij NTGent, Michel Houellebecqs romans Platform én Onderworpen.