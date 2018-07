Chauffeur busje Mawda zit in Britse cel, parket vraagt om uitlevering

'Afgelopen week liep een 25-jarige Irakees tegen de lamp in Engeland', zegt een gerechtelijke bron in de krant. 'Zijn DNA-profiel matcht met het materiaal dat teruggevonden werd op het stuur en de versnellingspook van het busje.'

Zowel het parket van Bergen als het parket van Luik vragen om zijn uitlevering in de zaak rond de schietpartij en in een tweede zaak rond mensenhandel. Wanneer de verdachte exact aan ons land uitgeleverd zal worden, is voorlopig niet duidelijk.

Mawda stierf op 17 mei in het busje toen ze geraakt werd door een verdwaalde politiekogel. De politie had de achtervolging ingezet op het busje. Toen het busje tot stilstand kwam, mengde de chauffeur zich tussen de andere inzittenden. Bij gebrek aan bewijs moest het gerecht iedereen vrijlaten.