Charles Michel: 'We laten ons niet intimideren'

Premier Michel sprak van een "vermeden terreuraanslag", door een "persoon die een bommengordel wilde doen ontploffen". De persoon in kwestie is volgens Michel onmiddellijk uitgeschakeld door de aanwezige militairen, waardoor erger kon worden voorkomen. Over de identiteit van de dader of het type explosieven dat hij wilde gebruiken, is verder niets bekendgemaakt. De premier bevestigde wel dat het orgaan voor de dreigingsanalyse Ocad het dreigingsniveau op 3 houdt. Toch komen er extra veiligheidsmaatregelen en verscherpte controles op publieke evenementen en openbaar vervoer.

Meer details wil de premier om veiligheidsredenen niet bekendmaken, maar de controle op de concerten van de Britse popgroep Coldplay woensdag- en donderdagavond in Brussel zou alvast worden opgevoerd. De premier bedankte verder de veiligheidsdiensten en het personeel van de NMBS en de MIVB, dat "snel en goed gereageerd heeft".

"We worden nu al drie jaar geconfronteerd met terreurdaden of verijdelde aanslagen. Dat is niet alleen in België zo, maar ook bijvoorbeeld in Groot-Brittannië en in de rest van Europa. Een nulrisico bestaat niet, maar we hebben wel de intentie om alles te doen om de veiligheid te versterken", klonk het nog. "Ik wil herhalen dat we ons niet laten intimideren door terroristen. Ik ben daarom ook heel blij dat het treinverkeer deze ochtend zo snel weer is hernomen. Dat is een toonbeeld van koelbloedigheid en helderheid", besloot de premier.

Er was dinsdagavond ook wat kritiek te horen op BE-Alert, een pas gelanceerd systeem dat burgers bij rampen en incidenten via sms, mail of sociale media automatisch zou moeten waarschuwen. Dat gebeurde gisteren niet, maar dat kwam volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) omdat dat niet nodig was. "Er was geen grootschalige evacuatie nodig, dus werd het systeem niet geactiveerd. Het is zeker operationeel als dat wel nodig zou zijn", klonk het.

Jambon: 'Situatie in Molenbeek kan je niet in tien maanden oplossen'

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft voor aanvang van de Nationale Veiligheidsraad woensdagochtend in Brussel kort gereageerd op de geruchten dat de dader van de aanslag in het centraal station uit Molenbeek afkomstig was. "Ik kan niet bevestigen dat er een link is met Molenbeek. Maar die situatie is al tientallen jaren gekend, dat kun je niet op tien maanden oplossen", klonk het.

De minister wilde verder weinig commentaar geven op de gebeurtenissen van dinsdagavond. De N-VA-vicepremier wilde wel kwijt dat er voorlopig geen nieuwe veiligheidsmaatregelen worden genomen bij evenementen. "We gaan niet bij elk incident nieuwe maatregelen blijven aankondigen. De dreiging blijft dezelfde, de bestaande maatregelen blijven van kracht." Ook de andere federale ministers waren bij aankomst aan de Wetstraat 16 karig met informatie.

Eerder zei Jambon al op de VRT dat 'we moeten opletten dat we niet verglijden naar een politiestaat'. "Vandaag zijn het de stations, morgen de metrostations en overmorgen alle gemeentehuizen. Gaan we dat allemaal tot op de tanden bewapenen, afschermen, controleren? Is dat het type maatschappij waarin we willen leven?"

Kris Peeters, Koen Geens, Maggie De Block en Didier Reynders verwezen allemaal naar de persconferentie van het parket om 11 uur. De veiligheidsdiensten krijgen wel een pluim voor het geleverde werk. "Dankzij een snelle reactie van de aanwezige militairen is een grotere catastrofe vermeden", aldus minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR).

Ook minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) was lovend. "De aanwezige militairen hebben erg professioneel gehandeld. Dankzij hen is een grotere ramp vermeden".

Volgens CD&V-vicepremier Kris Peeters hebben de militairen op straat hun nut bewezen. Zijn partij was niet altijd voorstander van die uitzonderlijke maatregel, die geldt sinds het dreigingsniveau 3 in ons land van kracht is. "De militairen hebben zeer adequaat gereageerd, samen met de andere veiligheidsdiensten. Dat is natuurlijk positief", meent Peeters. "Maar ik hoop natuurlijk dat we ooit naar een lager dreigingsniveau kunnen, toen we naar niveau 3 veranderden had niemand voorspeld dat dat zo lang zou aanhouden."