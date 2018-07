Charles Michel: 'We hebben niet op Trump gewacht om te investeren in defensie'

De NAVO-top in Brussel staat woensdag vooral in het teken van de 'burden sharing'. Donald Trump heeft namelijk herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat hij van de NAVO-landen verwacht dat ze hun engagementen op het vlak van Defensie nakomen. De Amerikaanse president hamert op de overeenkomst om 2 procent van het bbp voor defensie uit te trekken. Achter gesloten deuren heeft hij zelfs duidelijk gemaakt voorstander te zijn van een 4 procentnorm.

Volgens de meest recente NAVO-cijfers zal België daar in 2018 ver onder blijven (0,93 procent). Maar Michel liet tijdens een persconferentie verstaan dat Trump hem daar niet over aangesproken heeft. De premier herhaalde nogmaals dat zijn regering een einde heeft gemaakt aan de besparingen op defensie. 'We hebben daarvoor niet gewacht op Trump', zei Michel daarover.

Hij benadrukte ook dat de NAVO-engagementen niet enkel over geld gaan, maar ook om capaciteiten en militaire contributies. Op die twee laatste vlakken scoort België wel goed, zo verzekerde Michel.

De premier had het ook over de uitdagingen die de NAVO tijdens de tweedaagse top in Brussel voorgeschoteld krijgt. 'Op tafel liggen belangrijke engagementen om de NAVO sterker te maken en beter voor te bereiden op nieuwe bedreigingen', aldus Michel, die het onder meer had over de strijd tegen het terrorisme en hybride dreigingen.