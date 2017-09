Charles Michel: 'Stop met angst zaaien over pensioendossier'

De federale regering gaat voorlopig niets veranderen aan de manier waarop het pensioen voor werklozen ouder dan vijftig jaar wordt berekend. Dat heeft premier Charles Michel bevestigd na afloop van de ministerraad. Het is echter niet uitgesloten dat de regering in het kader van activeringsmaatregelen nog maatregelen rond pensioenen neemt. Daarvoor is het wel wachten op de insteek van de sociale partners en de gewesten.

Na het kernkabinet van donderdag raakte bekend dat de regering de manier waarop periodes van werkloosheid meetellen voor de bereking van het pensioenbedrag enkel zou wijzigen voor mensen jonger dan 50. Voor de vijftigplussers verandert er niets, al wordt er wel ingezet op activering. Daarvoor wordt een advies gevraagd aan de sociale partners en overleg gepleegd met de gewesten. 'We kiezen voor een breder kader in de logica van activering', zei premier Michel vrijdag. De regering zal luisteren naar de adviezen die de Nationale Arbeidsraad en de gewesten geven, ook over eventuele pensioenmaatregelen. De premier pleitte ervoor om 'geen angst de zaaien' in de publieke opinie.

Voor N-VA-voorzitter Bart De Wever moet de pensioendiscussie binnen enige tijd toch opnieuw op de regeringstafel belanden. Het is volgens hem onbetaalbaar niet in te grijpen in de pensioenopbouw van toekomstige werkloze vijftigplussers, al viseert hij niet de huidige groep langdurig werkloze vijftigplussers. Ook minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier Jan Jambon (N-VA) zegt dat het dossier rond de pensioenberekening van werkloze 50-plussers terugkomt naar de regeringstafel wanneer het advies van de sociale partners en van de gewesten klaar is.

CD&V-vicepremier Kris Peeters is not amused. Ook bij Open VLD luidt het dat de beslissing van donderdag definitief is.

Wat is er beslist?

Er is verwarring ontstaan over wat het kernkabinet donderdag heeft beslist in het pensioendossier. Volgens de officiële communicatie zal er 'niets veranderen aan de situatie voor vijftigplussers die langer dan een jaar werkloos zijn, maar zal de regering fors inzetten op activering'. Daarvoor wordt advies gevraagd aan de sociale partners en zal worden overlegd met de gewesten. Werklozen die jonger zijn dan vijftig, zullen na een jaar terugvallen op een basisloon voor hun pensioenopbouw.

N-VA-bronnen stelden evenwel dat het dossier later nog terug op de regeringstafel moet belanden. In De Ochtend op Radio 1 sprak partijvoorzitter De Wever over 'uitstel' en stelde hij dat de regering het dossier opnieuw zal bekijken wanneer alles goed is uitgewerkt.

De Wever benadrukt dat het nooit de bedoeling is geweest van de regering om de pensioenen te verlagen van de langdurig werkloze vijftigplussers die er vandaag zijn. 'Zij hebben jaren geleden immers te horen gekregen dat ze niet meer beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt', voerde hij aan. Intussen is er echter veel veranderd en is er wel sprake van opvolging en activering.

Het is voor De Wever dan ook logisch dat er voor de 'nieuwe instromers' niet dezelfde pensioenopbouw kan worden behouden. Dat is volgens hem niet rechtvaardig, maar vooral onbetaalbaar. 'Wij hebben de ambitie het land financieel gezond achter te laten', stelde hij. Wie beweert dat je niets moet hervormen en alles behouden kan blijven, 'vertelt de waarheid niet'. Hij stelde zelfs dat het land 'virtueel failliet' is.

Ook Jambon zegt dat het dossier niet van de baan is en na de adviezen terug op de regeringstafel komt.

Tegengesproken

CD&V-vicepremier Kris Peeters is not amused. 'Voor vijftigplussers blijft de situatie zoals ze nu is', zo reageerde hij in dezelfde uitzending. 'Ik betreur dat mensen die niet op het kernkabinet aanwezig waren en niet betrokken waren bij de besluitvorming, de dag nadien commentaar geven op de radio. Ik weet wèl wat er is afgesproken'.

'Het staat elke partij vrij om zaken terug op de regeringstafel te leggen', zei hij voor aanvang van de ministerraad. 'Maar om iets te wijzigen, moeten er wel vier partijen akkoord gaan'. Peeters benadrukte dat het voor vijftigplussers die werkloos worden ontzettend moeilijk is om ander werk te vinden en dat activeringsmaatregelen daarom belangrijk zijn.

Ook als het van Open VLD afhangt, komt het dossier niet terug op tafel. 'Voor mij is de beslissing definitief', zei minster van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) bij het binnengaan van de '16'.