Charles Michel over NAVO: 'Eenheid en solidariteit van cruciaal belang'

Michel reageert daarmee op het feit dat er de voorbije tijd vragen zijn gerezen over de eenheid binnen de NAVO. Dat heeft onder meer te maken met de herhaalde uithalen van Trump naar NAVO-landen die de 2 procent niet halen wat betreft investeringen in defensie.

Delen Onze alliantie draagt elke dag bij tot de veiligheid van miljoenen mensen. Charles Michel

Ook België haalt die norm niet, maar de premier benadrukt wel dat ons land een trendbreuk heeft ingezet. 'We hebben beslist de besparingen op defensie stop te zetten en over te schakelen naar een strategie van investeringen', zei Michel in zijn korte verklaring. 'We zullen dit voortzetten om veiligheid en stabiliteit verder te waarborgen.'

De Belgische premier nam woensdag ook het woord bij de start van de top. In een korte toespraak voor de leiders van de andere NAVO-landen herhaalde hij hoe 'cruciaal' een 'solide trans-Atlantisch bondgenootschap' is. 'Onze alliantie is zowel militair als politiek en ze draagt elke dag bij tot de veiligheid van miljoenen mensen', aldus Michel.

'We geloven in multilateralisme dat gaat voor een win-win. Want een win-lose leidt altijd tot frustratie', klonk het nog.

Tot slot herhaalde de premier zijn boodschap van solidariteit binnen het bondgenootschap, al drukte hij zich naar aanleiding van de wedstrijd van de Rode Duivels dinsdagavond wel in voetbaltermen uit. 'Net als in het voetbal, zijn fair play en team spirit nodig', aldus Charles Michel, die in één moeite ook benadrukte dat Frankrijk dinsdag 'veel geluk heeft gehad'. Een uitspraak die door de andere staats- en regeringsleiders op gelach werd onthaald.

Lees ook: Trekt Donald Trump de stekker uit de NAVO? 'Hij bekijkt dit heel mercantilistisch'