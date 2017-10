Charles Michel had zijn State of the Union al op Tomorrowland kunnen geven

Morgen geeft premier Charles Michel de beleidsverklaring van zijn regering. In zijn State of the Union licht de premier dan toe welke dossiers in de schoot van de regering een go hebben gekregen en in wetteksten vertaald kunnen worden, en waar de klemtoon zal liggen in het komende politieke jaar. In en rond de Wetstraat heerst voorafgaand aan die beleidsverklaring traditioneel een mediatieke spanning: niet zelden zijn er nachtelijke vergaderingen op de 16 of in het tot de verbeelding sprekende Hertoginnedal nodig om een compromis te vinden dat de uiterste kampen van de coalitie kan verzoenen.

...