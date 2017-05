Charles Michel: de mijnenveger van de regering

Toen premier Charles Michel in oktober de Kamer toesprak over het uitblijven van een regeringsverklaring, viel vooral op hoe moeilijk de meerderheidspartijen in het gareel te houden waren. De eerste jaren van Michel-I waren 'niet eenvoudig' geweest, zo klonk het, en volgens de premier werd het dringend tijd dat de regeringsleden de rangen konden sluiten. Daar lag precies het probleem: CD&V, N-VA, Open Vld en MR raakten het maar niet eens over de hervorming van de vennootschapsbelasting en de meerwaardebelasting die CD&V daaraan koppelde. De onenigheid had de begrotingsgesprekken in de laatste rechte lijn doen vastlopen.

...