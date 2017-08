CEO Merck stapt uit adviesraad Trump: 'Leiders moeten universele waarden eren'

Kenneth Frazier, een Afro-Amerikaan, gaf als reden voor zijn vertrek uit de adviesraad de uitlatingen van Trump na het geweld in Charlottesville.

'Amerikaanse leiders moeten onze fundamentele waarden eren, door manifestaties van haat, onverdraagzaamheid en elke claim van suprematie te verwerpen, die ingaan tegen het Amerikaanse ideaal van gelijkheid tussen alle mensen', aldus Frazier in een tweet die op de website van Merck geplaatst werd. 'Als topman van Merck en in eer en geweten vind ik het mijn verantwoordelijkheid om stelling te nemen tegen intolerantie en extremisme', aldus de 62-jarige Frazier, die sinds 2011 aan het hoofd staat van Merck.

Bij botsingen tussen extreemrechtse manifestanten en tegenbetogers kwam zaterdag een persoon om het leven.

Donald Trump zelf reageerde op Twitter met een forse uithaal naar Merck.

Now that Ken Frazier of Merck Pharma has resigned from President's Manufacturing Council,he will have more time to LOWER RIPOFF DRUG PRICES!